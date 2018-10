06, Enero, 2016 06, Enero, 2016 11:30 a.m. 11:30 a.m.

VIOLENCIA POLÍTICA PODRÍA INCREMENTAR EN 2016

Todo pinta a que la violencia política generada en 2015 en los miércoles de protesta, suba de tono en este 2016, ya que es un año electoral y los principales actores de estos disturbios continúan con la actitud desafiante. En el primer miércoles de protesta del 2016, ya se presentó el primer incidente. El joven Misael Valverde, quién regresaba de visar su pasaporte en el consulado tico fue víctima del robo de su celular por 5 de los sujetos encapuchados, que portaban camisetas de Forfunic, pero ellos niegan el hecho rotundamente “Nadie se ha movido de aquí”, dijeron. Por su parte, José Adán Aguerri, presidente del COSEP, hizo un llamado a la calma “Todos los nicaragüenses estamos todavía pagando el precio de la violencia con lo cual hemos vivido por tantos años en este país, ya es hora de que eliminemos esa posibilidad” expresó. “Violencia genera violencia, mientras no nos agredamos, nosotros estamos aquí pacíficamente”, esto es lo que dijo Jonathan Panucci, actual coordinador de Forfunic y Rejudín, El líder del PLI, Eduardo Montealegre dice que estos grupos no los van a intimidar, “Ni nos van a intimidar, ni nos da miedo que anden cubierta la cara, allá ellos”, expresó Montealegre mientras se encontraba en el primer miércoles de protesta del año. Pero la violencia no solo se ha dado entre manifestantes, otros que han sido víctimas han sido los periodistas. Wilfredo Miranda, periodista de Confidencial comenta que siempre se ven las actitudes hostiles de parte de todos los bandos “Creo que el periodista nunca esta ajeno a salir violentado, ya vimos todo lo que paso con la gente de La Prensa, incluso hasta gente oficialista como el muchacho del canal 8”. Marcos Medina, periodista del Diario La Prensa también considera que en este 2016 habrá violencia, ya que el 2015 dejo malas experiencias a periodistas y camarógrafos que fueron agredidos por simpatizantes de uno u otro partido. Otra periodista que coincide en que este año será violento es Iveth Munguía, periodista de CDNN 23 “creo que por acercarse ya las elecciones presidenciales en este 2016 si podemos estar viendo un año cargado de violencia por diferentes bandos políticos”. Varios sectores de la sociedad han criticado la pasividad de la Policía Nacional, ya que no actúa ante los hechos, y esperan que el alto mando de la institución garantice la seguridad de todos los manifestantes. 100% Noticias.