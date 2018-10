INDIGNACIÓN DE MADURO POR RETIRO DE IMÁGENES DE CHÁVEZ Y BOLÍVAR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se expresó este miércoles indignado por la decisión de la mayoría opositora de retirar del Parlamento todas las imágenes del exmandatario Hugo Chávez y algunas del líder independentista Simón Bolívar. "No puedo dejar de manifestar mi indignación, mi repudio y llamar a la indignación", dijo Maduro en una cadena de radio y televisión, en la que exhortó a "rebelarse frente a estas manifestaciones neofascistas, antibolivarianas, antipatriotas, antinacionalistas". El nuevo presidente de la Asamblea Nacional que asumió el martes, Henry Ramos Allup, ordenó sacar de la sede del Legislativo paneles, afiches y fotos del fallecido Chávez (presidente entre 1999 y 2013), así como algunas pinturas de Bolívar (1783-1830). "No quiero ver un cuadro aquí que no sea el retrato clásico del Libertador. No quiero ver a Chávez o (Nicolás) Maduro, llévense toda esa vaina (cosa) para Miraflores (sede del Ejecutivo) o se lo dan al aseo", ordenó Ramos Allup a trabajadores de la cámara. Maduro señaló que dirigentes opositores desplegaron una acción similar durante el golpe de Estado que sacó brevemente del poder a Chávez en abril de 2002, "cuando llegaron al palacio de Miraflores y mandaron el cuadro histórico de Bolívar a un baño". "No respetan los sentimientos nobles de millones de venezolanos, la memoria de un hombre que cuando murió era presidente en funciones, comandante en jefe de la Fuerza Armada", cuestionó, refiriéndose a Chávez. El gobernante aseguró que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, también le expresó "una indignación que llegó a las lágrimas" por el retiro de las imágenes. AFP