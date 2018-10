08, Enero, 2016 08, Enero, 2016 10:40 a.m. 10:40 a.m.

PLI CONFORMISTA CON ESCAÑOS EN AN

El presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre, afirmó hoy que el FSLN les confirmó que no habrán sorpresas y por lo tanto se reelegirá la actual Junta Directiva de la Asamblea Nacional. El PLI, que esperaba dos escaños, se conformó con un cargo en la Directiva. "No vamos a insistir en más cargos, nuestra lucha va más allá", sostuvo Montealegre. Por su parte, Wilbert López, jefe de la BAPLI, explicó que es mejor mantener un cargo en la Directiva, a no tener nada. La diputada María Eugenia Sequeira repetirá como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. 100% Noticias