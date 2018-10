08, Enero, 2016 08, Enero, 2016 12:27 p.m. 12:27 p.m.

EL DESCONOCIDO QUE QUIERE SER PRESIDENTE DE NICARAGUA

None

Érick Antonio Cabezas tiene 39 años de edad. Aunque su nombre es poco conocido en el ámbito político del país, figura como el candidato presidencial del Partido Conservador que se someterá a las elecciones primarias que Hagamos Democracia efectuará el 28 de febrero. Sin embargo, Cabezas alega tener la juventud y experiencia para ganar las elecciones de 2016. ''Esa es una de las cosas que me hace fuerte, ser desconocido, porque el Partido Conservador le está presentando a la nación un candidato nuevo, sano, sin vinculación a la corrupción que estamos acostumbrados en el país'', expresó. Por su parte, el presidente del PC, Alfredo César mencionó el ejemplo de Fernando Agüero, uno de los fundadores de la Juventud Conservadora y destacó que ''cuando Agüero entró, nadie lo conocía a nivel nacional, era un joven a como es Érick, pero muy pronto se situó en el corazón de los nicaragüenses y hasta el día de hoy ha sido el líder más popular de los últimos 50 años de la política nicaragüense'', argumentó César. Cabezas señala que no le costará ganar esta primera contienda para luego derrotar en las elecciones nacionales al presidente Daniel Ortega. ''No puede estar pensando alguien de 70 años en la problemática de los jóvenes, no piensa como joven (Ortega), está totalmente distante de la realidad de la juventud y un joven es el único que puede sacar adelante a los jóvenes, donde el 40% de la población de Nicaragua es joven menor de 40 años y todos esos jóvenes somos profesionales'', sostuvo el candidato a presidente por el PC. El aspirante a la silla presidencial fue pupilo del también conservador y candidato a la presidencia, Noel Vidaurre. Cabezas afirma que de Vidaurre aprendió 'que errores, no se deben cometer en política'. Según Cabezas, Vidaurre no tiene oportunidades en la política, ''porque este pueblo no olvida y quien te defraudó una vez, te defraudará siempre'', alegó al criticar el accionar pasado de Vidaurre ''que dejó colgado de la brocha a un pueblo que estaba 100% con él y que los defraudó si dar explicaciones, de repente dejó la candidatura'', dijo. Abogado de profesión por más de 10 años, Cabezas participó en el caso Volz, donde en representación de la parte afectada, acusó al norteamericano Erick Volz por el supuesto asesinato de la joven nicaragüense Doris Ivania Jiménez, a quien al final no se le demostró su culpabilidad. Respecto a este caso, Cabezas expresó, ''es un caso triste porque con las mismas pruebas que se condenó a un extranjero, se condenó también un nacional (Julio Martín 'Rositas') que lleva 8 años preso, no ha salido la sentencia de casación, y Erick Volz ya está gozando de libertad e hizo un libro que se llama 'La pesadilla de un gringo', está ganando dinero por el libro y un nicaragüense está preso sufriendo, y si hubiera justicia, ese nicaragüense también estuviera libre'', cuestionó. Erick Cabezas se desempeña actualmente como vice presidente del Partido Conservador de Rivas. Stalin Lenin Andino/100% Noticias