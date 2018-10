15, Enero, 2016 15, Enero, 2016 9:46 a.m. 9:46 a.m.

PLI INSISTE EN QUE APRUEBEN SUS PROPUESTAS DE LEY

El Partido Liberal Independiente presentó ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional una lista que contiene iniciativas de ley que no fueron aprobadas en 2015. El diputado del PLI, Eliseo Núñez expresó que 'con esta lista dejan en constancia que sí están trabajando aunque el FSLN no les apruebe estos anteproyectos'. ''Volvemos a insistir en lo mismo, las leyes que se han venido introduciendo tales como la ley de los jubilados y pensión reducida que todavía tiene más cosas de las que se han aprobado, además de la ley de primer empleo y ley que declara al gallopinto como patrimonio nacional, son para dejar sentado el precedente'', manifestó Núñez. Sin embargo, el tercer secretario de la Asamblea Nacional Wilfredo Navarro alegó que las propuestas de ley del PLI no son de interés nacional y que buscan provocación política. ''Son leyes que no tienen una incidencia en cambiar y transformar el país, por ejemplo, nosotros le aprobamos la ley de tierras para las mujeres, y las leyes que se ven que son de beneficio para el país o para un sector, se las aprobamos. Pero yo no voy a ir a impulsar un proyecto de ley para imponer algo que no será de beneficio social'', señaló Navarro. Este año el PLI presidirá 5 de las 10 comisiones parlamentarias, y seguirá promoviendo leyes, aunque estas no pasen de la Junta Directiva. Stalin Andino/100% Noticias