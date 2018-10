19, Enero, 2016 19, Enero, 2016 5 a.m. 5 a.m.

NORMA MORENO OCUPARÍA CARGO EN CONSEJO SUPREMO ELECTORAL

Todo parece indicar que la ex procuradora de la Niñez, Norma Moreno, será la candidata del partido de gobierno a ocupar el cargo vacante en CSE como magistrada electoral, así lo confirmó una fuente a 100% Noticias, quien expresó fuera de cámaras que Moreno renunció la semana pasada a su cargo en la Embajada de Nicaragua en Argentina. El diputado sandinista Carlos Emilio López destacó las cualidades de Moreno quien es una abogada de profesión, y se desempeñó como docente en la Universidad Centroamericana, UCA. Cabe destacar que la constitución no inhibe a Moreno para ocupar el cargo, aunque ella permaneció fuera del país como embajadora de Nicaragua en Argentina. ''Si es ella la que va ocupar este cargo, tiene las capacidades técnicas y humanas para desempeñarse profesionalmente'', indicó López. La Constitución establece que para ser magistrado tiene que haber permanecido en el país durante los últimos 4 años y exceptúa a los nicaragüenses que prestan servicio en el exterior, según refirió la diputada Alba Palacios. La ex procuradora de la Niñez es hermana de Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua. Mientras tanto, el PLI podría proponer a Luisa Molina, Azalia Solís y Rosa Marina Zelaya para este mismo puesto. Stalin Andino/100% Noticias