28, Enero, 2016 28, Enero, 2016 3:24 a.m. 3:24 a.m.

CANDIDATO DEL PLI AL CSE DENUNCIA ROBO.

Félix Madariaga candidato a Magistrado para el Consejo Supremo Electoral por el PLI publicó está mañana una foto en su cuenta de facebook, donde denunció haber sido víctima de actos vandálicos, al encontrar roto el vidrio de su vehículo. ''A pesar de haber cosas de valor en el interior de mi camioneta (mi bolso del gimnasio, mi billetera, una lámpara portable, alguna ropa, entre otras cosas), no extrajeron nada (excepto mi teléfono celular que estaba en un compartimento poco visible). Espero que esta sea sólo una desafortunada coincidencia y no el regreso del acoso político que he experimentado en años pasados'', comentó Maradiaga en su Facebook. El incidente ocurrió en el estacionamiento del Instituto Nicaragüense de Deportes (IND), lugar al que Madariaga asiste constantemente a ejercitarse. Andreina Castillo 100% NOTICIAS