02, Febrero, 2016 02, Febrero, 2016 2:06 a.m. 2:06 a.m.

DECLARAN A CLINTON VENCEDORA EN IOWA

La campaña de Hillary Clinton declaró hoy que su candidata ha obtenido una "ajustada victoria" sobre Bernie Sanders en los caucus de Iowa, aunque espera la confirmación oficial del Partido Demócrata. Según la página web de este partido, que celebró ayer el caucus para designar al próximo candidato de la formación a la presidencia de EEUU, "Clinton obtuvo el 49,9 por ciento de los delegados, mientras Sanders" consiguió unas décimas menos. Miembros del partido han estado trabajando hasta primeras horas de hoy, martes, para declarar los resultados definitivos de la votación. El director de la campaña electoral de Clinton, Matt Paul, dijo que la ex secretaria de Estado había ganado el caucus, según el diario The Des Moines Register. "Después de haber analizado a fondo los resultados, no hay incertidumbre, la ex secretaria de Estado Clinton ha ganado con claridad más delegados" en esta votación que los obtenidos por Sanders, declaró Paul, según este diario. Según el responsable de la campaña, "estadísticamente", Clinton es la vencedora "y no hay posibilidad de que el senador Sanders puede superar la ventaja" obtenida por su oponente. Sin embargo, la portavoz de Sanders, Rania Batrice, precisó que aún quedaban algunos detalles por definir de la votación y dudas sobre los resultados de varios condados. Para los responsables del partido, no obstante, los resultados han sido los más ajustados de la historia de los caucus celebrados en Iowa. Las asambleas políticas de Iowa han sido las primeras desde 2008 tan abiertas para los partidos Demócrata y Republicano y marcan el principio del fin de la presidencia del demócrata Barack Obama, que dará el relevo en enero de 2017 al ganador de las elecciones del 8 de noviembre. Mientras los resultados no oficiales parecen que dan por ganadora a Clinton sobre el socialdemócrata Sanders en estos primeros caucus del Partido Demócrata, en el caso de los republicanos, el senador de ascendencia cubana Ted Cruz se impuso al polémico multimillonario Donald Trump. EFE