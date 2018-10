NIEGAN QUE PARLACEN ESTÉ EN CRISIS

7:49 a.m.

El presidente del PARLACEN, José Antonio Alvarado, negó que el Parlamento Centroamericano esté en la quiebra financiera a como lo afirmó ayer el diputado Said Zavala. Alvarado calificó de "fantasías mentales" las declaraciones de Zavala quien señaló que a los legisladores no se les ha pagado su salario y de criticar a la vez la gestión de Alvarado como presidente del Parlamento. “Faltan varios países que den la cuota, entre ellos Panamá, es falta de gestión de parte de la junta y sobre todo del presidente no pedirle a los países que paguen. Una clara crisis de financiamiento en general”, expresó Zavala a 100% Noticias por vía telefónica.

Sin embargo, Alvarado consideró 'falso' el alegato de Said Zavala diputado del PLI ante el PARLACEN. ''Es falso, a todos los diputados se les pagó su sueldo’’, afirmó.

Por su parte, Mauricio Díaz, diputado del PARLACEN dijo: ''Esto no es un problema estructural o de crisis financiera, sino conyuntural que hemos tenido y que denota preocupación porque este mes no se logró pagar todo y esperamos fondos de El Salvador, pero ningún estado se ha negado a pagar y Nicaragua hasta paga adelantado''.

El PARLACEN, creado a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en Centroamérica, se encuentra pasando por una crisis económica en donde debe un aproximado de 150 mil dólares equivalente al pago de 125 diputados de todo Centroamérica y República Dominicana.

El 20 octubre de 2015, José Antonio Alvarado fue electo al cargo de la presidencia del parlamento centroamericano, PARLACEN y en lo que va del año este órgano centroamericano presenta un déficit en sus finanzas.

Stalin Andino/100% Noticias