03, Febrero, 2016

"QUEREMOS QUE LA DEMOCRACIA PROSPERE"

“Nosotros queremos que la democracia prospere, que el voto de los ciudadanos valga la pena”, comentó el Dr. José Pallais en el programa Jaime Arellano en la nación, que se transmite por 100% Noticias el canal. Según Pallais están valorando que el FSLN ha retrasado la convocatoria para trabar las otras alianzas, "ellos quieren sorprender, queremos elecciones de calidad acordamos cumplir el proceso electoral en su respectiva orden, no queremos ser rehenes del orteguismo", explicó. Las pasadas declaraciones de la Primera Dama, Rosario Murillo, anunciando que Ortega será el candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional para el 2016 provocó distintas reacciones en líderes políticos y representantes de organismos no gubernamentales. “Nosotros estamos en campaña ya para el 2016, el comandante Daniel tiene que ganar las elecciones”, expresó Murillo en un encuentro con miembros de su partido. Para el analista político Jaime Arellano el PLI es el partido más organizado cuando de oposición se habla, aunque este necesita asegurar mayor cantidad de votos, para poder ganar las elecciones en este 2016 ante el partido de gobierno. “Fabio Gadea Mantilla tiene mucha simpatía para la población y es bastante popular, don Fabio suma y fortalece, es un personaje que brinda unidad”, añadió Pallais. Pallais alegó que aún no existe propuesta de "arriba" sobre un candidato, porque esta tiene que venir de abajo para que sean las mismas personas a elegir a los candidatos a diputados, presidente y vice- presidente. Andreina Castillo/ 100 Noticias