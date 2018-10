“ESTE CASO LE RESTA CREDIBILIDAD AL SISTEMA JUDICIAL NICARAGUENSE”

“Estamos en un sistema de justicia muy parcial, no puedes hacer una resolución administrativa de ese tipo, cuando hay 200 o 300 reos que tienen peores condiciones de salud y penas menores que Julio César Osuna, eso te dice que existe inestabilidad en el sistema judicial nicaragüense”, comentó el doctor Oscar Castillo sobre el caso de Osuna en el programa Jaime Arellano en la nación, que se trasmite por 100% Noticias. Según el abogado de Osuna quien introdujo el mes pasado una revisión de su cliente por Medicina Legal, afirmó padecer múltiples enfermedades, como sangrado de nariz, pérdida visible de peso, dolor de próstata y entre otros males. “Para el derecho penitenciario, es legal que un reo cumpla su sentencia en su casa y no en la cárcel, si su estado de salud es grave, el derecho lo permite, lo que definitivamente no es legal es el proceso, a este caso no se le ha dado el seguimiento correcto. Lamentablemente en Nicaragua existen padrinos políticos y favoritismo”, explicó Castillo. El ex­-magistrado liberal del Consejo Supremo Electoral, Julio César Osuna fue condenado a 23 años por lavado de dinero, crimen organizado y “falsificación ideológica". Osuna fue condenado a 23 años de cárcel por pertenecer, según la Fiscalía, a la misma banda del narcotraficante costarricense de Alejandro Jiménez. El exfuncionario se encargaba de tramitar cédulas nicaragüenses a miembros de la banda y se valía de un vehículo oficial y de pasaporte diplomático para trasladar dinero a Costa Rica, según el expediente. Su caso está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Andreina Castillo/ 100% Noticias