05, Febrero, 2016 05, Febrero, 2016 3:23 a.m. 3:23 a.m.

"NO TENGO NADA EN CONTRA DE KITTY"

“No tengo nada en contra de Kitty, pero como presidente de la comisión me toca evaluar si la persona cumple o no con los requisitos, lo que tengo entendido sobre ella es que ya tiene dos informes donde no se le permite la candidatura por tener dos nacionalidades”, explicó Wilfredo Navarro en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias. Según Navarro, la candidata a magistrada al CSE por el PLI Kitty Monterrey es la mano derecha del diputado Eduardo Montealegre y pese a la insistencia en años anteriores para ocupar un puesto en el CSE, “ella no llena los requisitos, no es algo personal, simplemente existe una serie de parámetros que Monterrey no cumple'', alegó. Para el PLI, quienes proponen a Monterrey como candidata, han expresado que el artículo constitucional (171) sobre los requisitos para optar al cargo de magistrado electoral, lo que establece es que se prohíbe para “quien hubiere adquirido otra nacionalidad”, pero Monterrey no adquirió otra nacionalidad, sino que nació en Estados Unidos, su padre es norteamericano y su madre es nicaragüense. Esto contradice las declaraciones de Navarro, quien alegó que ambos padres de Monterrey son de nacionalidad estadounidense. Por otro lado Monterrey, expuso que su nacionalidad norteamericana no fue adquirida, por lo cual la Constitución Política no le impide ser candidata al cargo público de magistrada electoral. Andreina Castillo/ 100% Noticias.