10, Febrero, 2016 10, Febrero, 2016 4:33 a.m. 4:33 a.m.

MAYRA SALINAS COMPARECERÁ ANTE COMISIÓN ESPECIAL EL LUNES

None

La candidata a Magistrada del Consejo Supremo Electoral (CSE) propuesta por el Presidente Daniel Ortega, Mayra Salinas, ya no comparecerá el día viernes ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que se encarga de revisar si los candidatos cumplen con los requisitos para el puesto. El diputado Wilfredo Navarro, dijo que la ex ministra fue citada para el próximo lunes, debido a que algunos diputados que forman parte de la comisión especial no pueden asistir el día viernes a la reunión por diversos motivos. Navarro también comentó que la comisión estaba esperando a que el Partido Liberal Independiente (PLI) presentará sus candidatos a magistrado, pero el jefe de bancada Wilber López les informó que los candidatos son los mismos que presentaron la primera vez. La comisión especial estará lista con los informes de los candidatos el próximo 19 de febrero para que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional elija los dos puestos vacantes. Mayra Salinas es ex ministra del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y fungía co directora del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC). 100% Noticias