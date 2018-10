''NICARAGUA ES VISTA COMO UN LUGAR DONDE PASAN COSAS POSITIVAS'', DICE EX CANCILLER

La nueva calificación se enmarca en el diálogo emprendido por las autoridades nicaragüenses con las principales agencias calificadoras internacionales y es la tercera emitida por dichas agencias, siendo las otras dos calificaciones las emitidas por Moody´s Investors Service (B2) y Fitch Ratings (B+).

''Nicaragua está siendo reconocida a nivel internacional por su desempeño económico y la gente nos ve como un lugar donde pasan cosas positivas'', así estimó el ex canciller de Nicaragua Francisco Aguirre el entorno financiero del país en el programa Jaime Arellano en la Nación que se trasmite por 100% Noticias, El Canal. Según Aguirre, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía de Nicaragua crezca un 4.2% para este 2016, cifra superior a la de 2015 que se situó en 4%, y ''el índice de pobreza también se redujo'', señaló. Sin embargo recalcó que las cifras no pueden guardarse en el baúl de los recuerdos y más que todo, ''se debe evitar caer en cifras especulativas'', esto, en relación a la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor´s que otorgó una calificación de B+ con perspectiva estable a la deuda soberana de largo plazo de Nicaragua. Esta calificación de Standard & Poor´s es una confirmación más del desempeño y perspectivas positivas de la economía nicaragüense, lo que también ha sido reconocido por organismos financieros internacionales y otras agencias calificadoras de riesgo, indicó la nota del BCN. Para el ex canciller, Nicaragua debe seguir apostando por mejorar el panorama económico respecto a la emisión de bonos internacionales que 'vienen a estabilizar la economía nacional', indicó. Aguirre resaltó también que el actual gobierno manejará la economía a como lo hace hoy en día, pese los pronósticos reservados por ser el 2016 un año electoral. ''No hay ningún temor, pese a que se puedan dar hechos que desestabilicen al país por las elecciones, Nicaragua pasará desapercibida por el mundo'', consideró al responder la pregunta de Arellano sobre si el gobierno de Daniel Ortega era totalitario, a lo que Aguirre calificó de 'Autoritario'. Aguirre Sacasa agregó que el riesgo de un decrecimiento en la economía es relativamente bajo. ''Las obras de desarrollo que impulsa el gobierno significan una inversión al motor de crecimiento económico del país'', concluyó.