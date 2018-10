17, Febrero, 2016 17, Febrero, 2016 6:28 a.m. 6:28 a.m.

MONTEALEGRE: ''NO SERÉ CANDIDATO A PRESIDENTE''

“No voy de candidato a diputado ni de presidente, creo que es hora que tengamos caras nuevas, gente joven y más mujeres , queremos hacer las cosas diferentes, es la primera vez que estamos escogiendo sin dedaso y estamos implementando el 50, 50 que consiste en igualdad de género en los candidatos de nuestra plancha”, así lo expresó hoy el presidente del PLI Eduardo Montealegre en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias sobre los rumores de su postulación como presidente en los comicios electorales de 2016. En cara a las práximas elecciones en noviembre Montealegre explicó: “ Estamos escogiendo ahora el candidato que va dirigir el parlamento departamental, el elegirá su plancha, tiene que ser un hombre porque eso ya se habló y fue una decisión que tomamos en conjunto para sacar más diputados, eso es lo que a nosotros nos interesa”, dijo. Con respecto a que si Fabio Gadea Mantilla va de candidato presidencial, Montealegre senaló: “Él tiene el soporte de toda la gente del norte del país, yo no quiero descartar candidatos, sino complementar para hacer una gran familia y un partido fuerte”. “A los del PLI les digo, que tienen que ser inteligentes, si somos fuertes en las departamentales, no nos creamos los mejores, no solo queremos ser candidatos, sino conseguir diputados y servirle al pueblo que nos puso ahí”, recalcó Montealegre. Andreina Castillo/ 100% Noticias