MONTEALEGRE NO TEME ENFRENTAR JUICIOS CUANDO DEJE DE SER DIPUTADO

El presidente del Partido Liberal Independiente, Eduardo Montealegre quien expresó que no repetirá como diputado, dijo no temer a posibles juicios en su contra cuando ya no goce de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, el economista Nestor Avendaño que desde el año 2008 ha insistido en la desaforación de Montealegre para que enfrente un juicio por injurias y calumnias, manifestó que será el primero en entablar una demanda legal en contra de Montealegre. Por su parte, Montealegre señaló que dejará el Parlamento para tomar de lleno las riendas del PLI. Y alegó 'no teme enfrentar ningún tipo de juicio en su contra una vez ya no sea diputado'. Avendaño afirmó que Montealegre se verá las caras con él, una vez éste abandone la diputación. Desde agosto de 2008, Avendaño acusó a Eduardo Montealegre por los delitos de injurias y calumnias, y el legislador lo llamó quiebra bancos. Stalin Andino/100% Noticias