19, Febrero, 2016 19, Febrero, 2016 8:07 a.m. 8:07 a.m.

LAMENTAN ACUSACIÓN DE NAVARRO CONTRA PNUD

Diputados del PLI lamentaron la acusación que hizo su colega Wilfredo Navarro en contra del PNUD de lavar dinero para favorecer a algunos políticos opositores con consultorías. Para el PLI las declaraciones del diputado Navarro son desafortunadas si se toma en cuenta que el PNUD mantiene su apoyo financiero por más de 400 mil dólares al fortalecimiento institucional de la Asamblea Nacional, del cual el diputado Navarro tiene conocimiento debido a que él como directivo de la asamblea es parte de la comisión de modernización que recibe el apoyo del PNUD. ''A mí me parece que están lavando dinero, enviando consultorías a ONG´s e instituciones que usan los fondos para hacer políticas sucias'', expresó Navarro. La diputada del PLI María Eugenia Sequeira dijo: ''Me extraña que él siendo miembro de la comisión de modernización de la asamblea diga esas aseveraciones porque son muy delicadas''. Por su parte, el diputado Wilber López lamentó la acusación de Navarro contra el PNUD y comentó: ''Creo que no abona de ser falso o especulación y que un miembro de la comisión haga ese tipo de comentarios es grave porque estamos hablando de países amigos y cooperantes''. 100% Noticias