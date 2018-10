23, Febrero, 2016 23, Febrero, 2016 7:34 a.m. 7:34 a.m.

ARCE RESPONDE A TRANSPORTE DE CARGA POR INTENCIÓN DE PARO

Como un ''jueguito de mal gusto'', así consideró el asesor presidencial Bayardo Arce la amenaza de los transportistas de paralizar al sector. Según Arce lo hacen por ser un año electoral y los instó a buscar el diálogo. ''Los transportistas son regulados por el MTI y deben ir ahí a poner sus reclamos y de no resolverse, deben buscar otras instancias, pero no puedo estar sustituyendo a las instituciones a cargo'', alegó Arce al enfatizar que ''me parece un jueguito de mal gusto por ser un año electoral, ellos deben ser serios, si quieren al país deben buscar las mesas de diálogo porque están subsidiados y se les está dando el apoyo'', refirió. Sin embargo, Marvin Altamirano representante de la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) expresó hoy en el programa 100% Entrevistas trasmitido por 100% Noticias que ''acudimos a su oficina (de Bayardo Arce) y estamos dispuestos a reunirnos porque obviamente es la comunicación la que resolverá esta situación'', señaló Altamirano al agregar que ''no es que queremos hacer el paro, pero esto depende de la respuesta del gobierno''. Por su parte, el transporte de Carga e interurbano del país anunció ayer por separado sus intenciones de realizar un paro de servicios para presionar al gobierno a resolver una serie de demandas que han provocado perjuicios económicos. En el caso de la Asociación de Transportistas de Nicaragua (ATN) dio un plazo de una semana al gobierno para que de respuesta a los supuestos abusos que realizan oficiales de tránsito con multas y regulaciones excesivas. Marvin Altamirano informó, que esta situación se agrava por las multas que pagan en las basculas del MTI, los cobros que les hace el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria ( IPSA) por hacer inspecciones sanitarias en las fronteras, además del doble atraso que causa la policía, al revisar una mercadería que ya pasó por los escáneres de aduanas. Por su parte los transportistas de la cooperativa de transporte del Norte (Cootran) informaron que evalúan la posibilidad de realizar el paro, porque la policía nacional multa a los conductores que llevan pasajeros de pie en las unidades, a pesar de que les dieron una prórroga de seis meses. “Tenemos unos sesenta conductores multados, porque ellos están aplicando la normativa de no transportar pasajeros de pie”, dijo por su parte Francisco Moreno, representante de la Cootran. Mientras tanto, Arce insistió en que los transportistas aún no le han pedido ninguna reunión para conversar sobre este contexto. Stalin Andino/100% Noticias