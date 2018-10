MICRO PARTIDOS A ELECCIONES PRIMARIAS

10:17 a.m.

Partido Social Cristiano Partido Alianza Ciudadana Partido Conservador Una facción del PLI que lidera Pedro Reyes.

encióname dos de estos partidos que participarán en la primaria, que tengan presencia con su estructura a nivel nacional. ¡No tienen!'', cuestionó Adán Bermúdez, coordinador del Movimiento Cruzada Liberal.

Hagamos Democracia efectuará elecciones primarias este 28 de febrero en la que participarán 4 partidos de la oposición, entre ellos:Se habilitarán 108 juntas receptoras de votos en el país, y cada JRV tendrá capacidad de 400 personas, las cuales se realizarán en un padrón semi cerrado donde solo participarán los miembros de los micro partidos de la coalición unidad democrática. ''Este 28 de febrero a partir de las 7 am hasta las 5 de la tarde abriremos las 108 JRV en todo el territorio nacional'', manifestó Alberto Dávila del tribunal electoral de Hagamos Democracia. Sin embargo, algunos miembros de partidos de oposición critican este proceso al alegar que la coalición no es representativa porque son micropartidos con mas letras y banderas, que seguidores. ''MPor su parte, Jorge Irías, vocero del PLC señaló: ''Unas primarias sin los partidos más grandes de oposición, no es representativo. Que la población juzgue si efectivamente eso representa el porcentaje elevado de la oposición nicaragüense''. Los resultados de las elecciones primarias que desarrollará Hagamos Democracia se darán a conocer el 1 de marzo. Y hasta la fecha han inscrito a 4 candidatos para presidente y 135 para diputados departamentales.