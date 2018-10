25, Febrero, 2016 25, Febrero, 2016 2:19 a.m. 2:19 a.m.

PLI RECHAZA UNIDAD CON MATAMOROS

Este próximo domingo el Movimiento Unidad con Dignidad realizará una convención en Masaya para llamar a la unidad de la oposición. Edgar Matamoros, coordinador de este movimiento confirmó la presencia el PLC y de su candidato presidencial al acto político, sin embargo, el PLI negó su participación. Matamoros lamentó que el PLI esté ausente en este intento de unidad, donde según él, se deben deponer egos personales y trabajar por el bien de Nicaragua. ''Ayer nos recibió la presidente del PLC doña María Haydée Osuna y ella nos confirmó que iban a estar presente, pero luego doña Kitty Monterrey dijo que ellos no asistirán. Lamentamos eso y creo debemos enfocarnos en trabajar por el bien de Nicaragua'', comentó Matamoros. ''Me daría tristeza ver una silla vacía ahí. Porque esta reunión es una oportunidad de lujo para los nicaragüenses'', agregó hoy el presidente del Movimiento Unidad con Dignidad en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias el canal. Por su parte, Santiago Aburto, vice presidente del MUCD recalcó la importancia de promover la unidad en el país a fin de lograr un cambio nacional. ''Que no haya diferencias de partidos para poder lograr ese cambio y este domingo esperamos contar con la presencia de todos'', dijo. Stalin Andino/100% Noticias