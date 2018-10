ACUCHILLAN A ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO NICARAGÜENSE

Carlos Bonilla, coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), y su esposa Gabriela García, ambos activistas que demandan elecciones transparentes, fueron agredidos esta mañana cuando salían de su casa de habitación en la Colonia 10 de junio en Managua. Bonilla recibió dos estocadas en el pecho y permanece en estado crítico en el hospital Manolo Morales de Managua. A Gabriela García le hicieron una herida en la cabeza. García relató al periódico LA PRENSA que se disponían a salir de su casa con el material de la encuesta que hicieron donde la población rechaza al Consejo Supremo Electoral, y según su versión, cinco hombres con puñales y tubos los esperaban y sin mediar palabras les agredieron. Les robaron, según García, todo el material de la encuesta. ''Nos había dicho alguien que andaban rondando la casa pero no esperábamos que nos fueran a agredir de esta manera y al abordar el taxi aparecieron 5 hombres, uno iba con un gran puñal y sacaron a Carlos del taxi y le apuñalaron. Luego nos agredieron, parecía que iban a matarlo. Me da tristeza porque ahora el gobierno se va justificar y dirán que era un robo, y no es un robo. Todos sabían que llevábamos el material de la encuesta. Carlos recibió dos puñaladas en el pecho y golpes en la cara, a mi me hirieron en la cabeza. Él está en observación y gracias a Dios no le perforaron el pulmón'', lamentó Gabriela García, activista y esposa de Carlos Bonilla del MDN. Hasta las instalaciones del hospital se presentaron activistas del MDN que culpan al Gobierno por la agresión. También se presentaron siete oficiales de la Policía a tomar declaración de los afectados. Mario Bonilla, coordinador del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), apuñalado al salir de su casa