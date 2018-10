26, Febrero, 2016 26, Febrero, 2016 9:24 a.m. 9:24 a.m.

PLI REPUDIÓ ATAQUE CONTRA BONILLA Y GARCÍA DE MDN

El partido Liberal Independiente (PLI), condenó la agresión de la cual fueron víctimas Carlos Bonilla y Gaby García, ambos líderes del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN). El PLI hizo un llamado a la Policía Nacional para que investigue con mucha beligerancia este caso de violencia. “Nicaragua está para vivir en paz y democracia, repudiamos cualquier tipo de violencia y ataque y hacemos un llamado a que encuentren a los culpables”, dijo Marcia Sobalvarro, Presidenta municipal del PLI. El diputado del PLI, Eddy Gómez, expresó que ellos seguirán adelante y que estas acciones cometidas no los intimidan, además dijo que espera que “La Policía Nacional, que demuestra ser eficiente en ciertas situaciones, que hoy lo demuestre y aclare este hecho”. Por su parte el procurador de Ciudadanía Sixto Ulloa niega alguna participación del gobierno en esta agresión a como lo manifestaba Gaby García, al decir que el móvil fue político y no un robo común. “Vos sabes que ellos no se han puesto de acuerdo, ahora si llueve es el gobierno, si no llueve es el gobierno. Es una guerra mediática hacia el gobierno contra todas las cosas que se están haciendo. Están haciendo ruido para echarle culpa al gobierno y no tiene nada que ver con eso”, dijo Ulloa. 100% Noticias