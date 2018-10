03, Marzo, 2016 03, Marzo, 2016 10:50 a.m. 10:50 a.m.

DIPUTADOS NO AGUANTAN GRITOS DE ARMANDO HERRERA

Armando Herrera, diputado del PLI es acusado por algunos de sus colegas de irrumpir su tranquilidad cuando el legislador liberal hace uso del micrófono. ''El legislador grita y su rostro de color cambia en cada intervención a tal punto que parece que va a sufrir un infarto'', alegan compañeros de trabajo. Las intervenciones del diputado Armando Herrera en el plenario tienen al borde de la locura a sus colegas quienes ya se quejaron ante la junta directiva. Según los legisladores Wilfredo Navarro, Fátima Estrada y Alberto Lacayo del PLI, el ruido no sólo es un problema de perturbación del sosiego o la tranquilidad, si no, de contaminación ambiental. Lejos de molestarse con sus colegas, el diputado 'gritón', como es calificado por sus compañeros, afirma que no cambiará su manera de expresar. Algunos diputados del PLI, propondrán que Herrera sea la voz oficial en los miércoles de protesta, y ver si de esta manera los magistrados electorales escuchan sus demandas. Vea sus declaraciones en el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7E_AnVnDKdw 100% Noticias