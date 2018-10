PLANTEAN POSPONER ELECCIONES GENERALES

9:22 a.m.

La presidenta del Movimiento por Nicaragua, Violeta Granera considera que no hay condiciones para la realización de unas elecciones transparentes este año.

Ella propone posponer los comicios hasta que exista un diálogo entre todos los sectores políticos que permitan que en Nicaragua existan unas elecciones justas y observadas.

La propuesta de Violeta Granera nace por la inquietud que insiste en algunos partidos de oposición en crear las condiciones para unas elecciones transparentes y permitan el respeto del voto ciudadano. Para posponer las elecciones se necesitaría una reforma a la ley electoral que demandaría dos legislaturas, no obstante, el presidente del PLI al igual que Noel Vidaurre, creen que no es necesario cambiar la ley de rango constitucional. El PLI y sus aliados llevan 44 miércoles exigiendo elecciones transparentes y a pesar de que afirman que no hay condiciones, ya tienen listos a sus candidatos a diputados. https://www.youtube.com/watch?v=g-VahljsRMI 100% Noticias