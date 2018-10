11, Marzo, 2016 11, Marzo, 2016 5:45 a.m. 5:45 a.m.

OFRECEN CANDIDATURA PRESIDENCIAL A FABIO GADEA

El precandidato presidencial del PLI, Alfredo Gutiérrez visitó las instalaciones de Radio Corporación para declinar a sus aspiraciones y mostrarle su respaldo a Fabio Gadea Mantilla. Acompañado de una portátil de ex miembros de la resistencia de Chinandega, Alfredo Gutiérrez se presentó a la radio emisora, pero Fabio Gadea no se encontraba. Gadea Mantilla aún no ha manifestado su interés a la propuesta del PLI, sin embargo, dijo anteriormente que solo aceptará ser candidato con una oposición unida, opinión que comparten los líderes del MUD. El PLI espera que Mantilla tome su decisión antes del 18 de marzo, fecha en que quedaría conformada la fórmula presidencial. https://www.youtube.com/watch?v=YDUOBQF06Zg Stalin Andino/100% Noticias