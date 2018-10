11, Marzo, 2016 11, Marzo, 2016 9:32 a.m. 9:32 a.m.

CONDICIONAN APOYO A NOEL VIDAURRE

Empresarios interesados en financiar la campaña presidencial de Noel Vidaurre han condicionado la ayuda al candidato del PLC. Al parecer los patrocinadores no quieren ver en la lista de diputados, ni a familiares ni allegados del ex presidente Arnoldo Alemán. Para muchos, esto provocaría la renuncia de Vidaurre, debido a que Alemán es quien tiene las riendas del partido. Sin embargo, Noel Vidaurre asegura tener el control de su propia campaña y afirma que en la lista a diputados solo habrán caras nuevas. Pero los disidentes del PLC alegan que Alemán es quien impondrá las candidaturas a diputados. Algunos auguran una ruptura entre el PLC y Noel Vidaurre, quien se retiraría de la campaña al negarse a cumplir con las imposiciones del ex presidente Alemán. 100% Noticias