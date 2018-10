COLOMBIA SE RETIRA DE CIJ PERO NICARAGUA ESPERA RESPETO A SENTENCIAS

Presidente de Colombia se pronuncia

El embajador nicaragüense en La Haya, Carlos Argüello, celebró este jueves que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara con jurisdicción para llevar las dos demandas que interpuso Nicaragua contra Colombia, país que decidió no comparecer más en la CIJ. “En realidad es una victoria total para Nicaragua. Nosotros estamos aquí muy contentos con todo el trabajo que ha hecho el equipo. Todo ha salido muy bien”, dijo Argüello, quien estuvo al frente de la delegación nicaragüense en el alto tribunal de La Haya. “Esto manda un mensaje muy claro, que las sentencias de la Corte tienen que respetarse y punto”, sentenció Argüello en una llamada vía telefónica a los medios oficialistas. El representante nicaragüense dijo que espera que la decisión de la CIJ “haga comprender a los colombianos que cuando la Corte falla algo, es para cumplir. Así es que veremos los resultados en los próximos meses”, detalla El Nuevo Diario. “Lo que ha sucedido hoy es que la CIJ declaró que tenía competencia, jurisdicción, y que los dos casos eran admisibles. Entonces esto significa que ahora la Corte va a entrar a conocer el fondo del asunto y para eso hay un procedimiento que hay que presentar alegatos escritos, después van a venir alegatos orales”, explicó el embajador. “Si el proceso sigue su curso normal, se tomaría un par de años fácilmente. Pero ahorita es muy temprano para poder anticipar plazos y todo eso, porque lo primero que tiene que suceder es que la Corte tiene que citar a los agentes para fijar el procedimiento. Así que hasta que eso suceda no podemos tener una idea exacta de tiempos”, finalizó.El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que su país "no seguirá compareciendo" ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar el litigio marítimo con Nicaragua, porque considera que ese tribunal incurrió en "contradicciones" en los fallos emitidos hoy en La Haya. "Los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes, de conformidad con el derecho internacional", dijo Santos en un mensaje al país. Según Santos, Colombia preservará hasta el último centímetro de su territorio y llamó a sus ciudadanos a crear un frente común o unirse para tomar una sola posición como país. ''Colombia exige respeto al derecho y es lo que no ha ocurrido hoy'', reiteró el mandatario. Por su parte, 100% Noticias contactó vía telefónica al ex canciller Norman caldera quien calificó de insólitas las declaraciones del presidente colombiano y dijo: ''Me parecen insólitas las declaraciones de Santos sobre su retiro de La Haya, además, las negociaciones se hacen antes no después de una decisión de la corte. La soberanía no se negocia, tendrán que cumplir con la sentencia, no tienen de otra'', señaló Caldera.

El también ex canciller de Nicaragua y presidente del PLI, Eduardo Montealegre expresó a 100% Noticias que la decisión de competencia de la corte sobre las demandas de Nicaragua ponen en una situación complicada a Colombia.

Sin embargo, Montealegre resaltó que si Nicaragua accede a negociar bilateralmente con Colombia, significaría una traición para el pueblo nicaragüense.

''Nicaragua tiene la razón y si accede a negociar de forma bilateral con Colombia tras las declaraciones de La Haya, sería una traición'', indicó.

Asimismo, manifestó: ''Colombia quedaría mal como país a nivel internacional si rechaza el fallo''.

Las declaraciones aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=KJAMrLyA66U https://www.youtube.com/watch?v=g4xlxWLXbeo https://www.youtube.com/watch?v=alIduKa7kss 100% Noticias