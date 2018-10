29, Marzo, 2016 29, Marzo, 2016 8:59 a.m. 8:59 a.m.

VIDAURRE DENUNCIA PLAN PARA DESTITUIRLO

El candidato presidencial del PLC, Noel Vidaurre denuncio un supuesto plan que existe a lo interno de la coalición liberal republicana y sindical para destituirlo. Las fisuras entre la cúpula del partido liberal constitucionalista y Vidaurre, es porque este último no quiere llevar en su lista de candidatos a familiares y 7 allegados del ex presidente Arnoldo Alemán. Dentro del supuesto plan para destituir de la candidatura a Noel Vidaurre, el PLC se lavara las manos y dejaran que sean las otras agrupaciones quienes voten en contra de Vidaurre. El nombre de María Fenarda Flores de Alemán en la lista de candidatos a diputados parece ser la manzana de la discordia. Vidaurre acusa a Arnoldo Alemán, de no respetar el pacto de caballero donde cada uno de ellos acordó vetar a los candidatos que no les parecieran. Nombres como los de Miguel Rosales y José Antonio Alvarado suenan como los posibles sustitutos de Vidaurre. https://www.youtube.com/watch?v=lOHer_ylx1k