04, Abril, 2016 04, Abril, 2016 10:16 a.m. 10:16 a.m.

VIDAURRE TOMARA UNA DECISIÓN DEFINITIVA

Noel Vidaurre quien se presentó la mañana de este lunes al comité ejecutivo nacional del PLC en calidad de oyente, afirma que mañana ante después de la exposición que haga a los miembros de la coalición liberal, republicana y sindical tomara una decisión definitiva respecto a abandonar o no su candidatura presidencial. El CEN señala que no permitirán imposiciones por parte de Vidaurre Aunque estuvo por más de dos horas en la sesión de este lunes, Vidaurre paso desapercibido ya que jamás se le dio la palabra. El hasta ahora candidato presidencial señala que este martes tomara una decisión definitiva sobre su candidatura. Vidaurre no quiere llevar dentro de la lista de candidatos a diputados ni a familiares ni a amigos del doctor Arnoldo Alemán, no obstante el CEN de este partido advierte que no se dejaran imponer a Vidaurre. https://www.youtube.com/watch?v=XsPL9LjV4AQ Vidaurre deberá comparecer ante el CEN, este martes a las 10 de la mañana. 100% NOTICIAS