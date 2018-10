07, Abril, 2016 07, Abril, 2016 10:01 a.m. 10:01 a.m.

MARÍA FERNANDA NO DESCARTA CANDIDATURA PRESIDENCIAL

La ex primera dama de la república, María Fernanda Flores, no descarta una posible candidatura a la presidencia por el PLC. La esposa del ex presidente Arnoldo Alemán dijo que no tiene ninguna aspiración por la primera magistratura pero expreso que si su partido se lo pide aceptara la nominación. Tras la renuncia de Noel Vidaurre como candidato presidencial del PLC, se manejó que María Fenarda Flores, asumiría la candidatura. Hoy María Fernanda no descarta esa posibilidad. Aunque la última palabra la tendrán los miembros de la coalición liberal, republicana y sindical, María Fernanda cuenta con el respaldo de su esposo y del CEN del PLC. María Fernanda Flores tiene más de 18 años de experiencia en la política nacional y cuanta con el carisma de las bases de su partido. https://www.youtube.com/watch?v=MF2AuN4-bf8 100% NOTICIAS