PLI EN BÚSQUEDA DE CANDIDATOS

Fabio Gadea Mantilla dijo no a la candidatura presidencial ofrecida por la coalición política que encabeza el PLI, ante este escenario, las autoridades del partido liberal independiente estarían ofreciéndole la candidatura al ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Cuaresma, único funcionario público que no se apegó al decreto presidencial que prorrogo en sus cargos a varios funcionarios públicos. Gadea Mantilla no acepto la candidatura aduciendo que hay pocas probabilidades de ganar unas elecciones con el actual sistema electoral. De esta manera Gadea Descabeza al PLI dejando a esta agrupación política sin un candidato que arrastre votos. Fuentes fidedignas señalaron a 100% noticias que el PLI ofrecerá la candidatura al Ex magistrado judicial Sergio Cuaresma, reconocido por no haberse apegado al decreto presidencial que prorrogo en sus cargos a varios funcionarios con cargos vencidos. El Nombre de Cuaresma aparece entre los candidatos de Don Fabio Gadea Mantilla. En 2010 Cuarezma expreso en entrevista a un medio escrito que como persona no podía evadir su responsabilidad de servir al pueblo. https://www.youtube.com/watch?v=bU5VtCGy7b0 100% Noticias