PLI BUSCA CANDIDATO PRESIDENCIAL

El presidente del PLI.Eduardo Montealegre, comenzó a reunirse con diferentes agrupaciones y movimientos políticos de oposición, en búsqueda de la unidad. Según Montealegre, el candidato presidencial tiene que salir por consenso. En el caso del ex magistrado judicial Sergio Cuarezma, el líder del PLI dijo desconocer si el jurista tiene interés en alguna postulación presidencial. Cabe recordar, el PLI ofreció la candidatura presidencial a Fabio Gade Mantilla, pero Mantilla no aceptó la propuesta pero no descartó apoyar a la oposición en su lucha por elecciones libres y observadas. 100% Noticias