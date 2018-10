08, Abril, 2016 08, Abril, 2016 3:41 p.m. 3:41 p.m.

ANALISIS DEL PROGRAMA IV PODER

En el programa de IV Poder de este viernes estuvieron el Licenciado Miguel Mora, el periodista Moisès Absalòn Pastora, el analista político Cairo Amador y Sergio Marin Cornavaca Director de La Mesa Redonda de Radio 800. Los temas que abordaron los temas de gran relevancia que hicieron noticia durante esta semana. Unos de ellos fue que el señor Fabio Gadea no aceptó ser el candidato a la presidencia por el PLI porque no ve que el Consejo Electoral no ha tenido un cambio confiable, pero a la misma vez apoyarà a la Coalicion Nacional por Democracia que encabeza el partido Liberal Independiente, por lo que ve Mora que son declaraciones contradictorias por parte de Gadea. Otros de los temas que abordaron fue la problemática de la sequia que està perjudicando algunos lugares del paìs a causa del deforestación , como consecuencia que se estàn secando, rìos, laguna. Destacaron las declaraciones del presidente del COSEP Josè Adàn Aguerri con referente a este tema, dijo que nadie puede ser sabio para predecir que las lluvias se alejarían del país Cabe señalar que empresarios han dicho que han reforestado con màs de dos millones àrboles en los últimos dos años, por lo que el licenciado Mora tiene una interrogante, que de esos àrboles que plantaron cuantos pegaron y si le dan un mantenimiento adecuado a estos. Tambien se señalò el tema de la policia en algunos casos controversiales , como el de la muerte de la joven Angèlica Chamorro , que segùn investigaciones policiales fue suicidio . Vea màs del debate de IV Poder en este video https://www.youtube.com/watch?v=B6JfdRttqd0