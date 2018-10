19, Abril, 2016 19, Abril, 2016 9:01 a.m. 9:01 a.m.

DIPUTADA DEL PLI BOTÓ LA GORRA

La diputada María Eugenia Sequeira del PLI, botó la gorra y se retiró de la Asamblea tras insistir en la competencia del parlamento para derogar ley anti- canal (Ley 840). Sin embargo, el tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, fue quien reiteró ante el pleno de la Asamblea, la posición de la Primera Secretaría de no aceptar esta iniciativa por falta de fundamentos de inconstitucionalidad y porque ya hubo una sentencia del Poder Judicial al respecto. Eugenia Sequeira quiso responder a Navarro, pero no se lo permitió el presidente de la Asamblea, René Núñez Téllez. El diputado Wilber López manifestó que los previos no deben generar debate, pero insistió en que si dejaron al diputado Navarro expresar sus argumentos, debieron dar oportunidad a la réplica a los diputados de la Bapli, pero la diputada Alba Palacios alegó que Eugenia Sequeira iba a emitir una opinión personal y no institucional. El episodio ocurrió durante los espacios denominados previo, en la sesión plena de esta mañana en la Asamblea. https://www.youtube.com/watch?v=DzTBXGAsstQ 100% Noticias