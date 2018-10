CÉSAR ZAMORA PIDE RENUNCIA DE EDUARDO ENRIQUEZ DE LA PRENSA POR MENTIROSO

El presidente de la Cámara de Energía en Nicaragua, César Zamora pidió la renuncia del editor de La Prensa, Eduardo Enriquez, a quien también calificó de trol cibernético por no criticar ni positiva ni negativamente, sino de atacar e injuriar el acuerdo que logró ayer la empresa privada y gobierno sobre la reducción eléctrica del 1%. Hoy, en el programa Jaime Arellano en la nación que se trasmite por 100% Noticias, Zamora leyó el mensaje que Enriquez publicó ayer en su cuenta oficial de Facebook en donde llama desperdicios al bagazo de la caña y al búnquer y afirma que no hubo licitación en contratos, además de señalar en su publicación que ''ya sabemos que son ladrones como los que con disfraz de "decentes" pretenden defenderlos'', según Enriquez. Tomado de su Facebook personal Zamora dijo haberse sentido aludido y lleno de tristeza por las afirmaciones del editor de La Prensa y aclaró que el bagazo y búnquer no son desperdicios. ''En primer lugar, su afirmación de que el bagazo es un desperdicio, el bagazo no es un desperdicio, es un subproducto que genera electricidad y por tanto tiene un valor y un costo. El búnquer tampoco es un desperdicio, sino también un subproducto del petróleo que tiene la misma función de la biomasa o que el bagazo. Aquí se usan los subproductos porque no tenemos productos energéticos y así se genera electricidad en Nicaragua. El único desperdicio es su capacidad de ser periodista, él (Enriquez) es un desperdicio'', enfatizó Zamora. El empresario energético defendió los contratos a los que Enriquez indicó no se licitaron. ''Él dice que todos los contratos no se licitaron, quiero aclararle al señor Enriquez que los contratos de a mayo fueron licitados, que los contratos de San Jacinto Tizate, Ingenios San Antonio y Santa Rosa fueron licitados y con precios menores al del precio del búnquer en ese momento por gobiernos, que de acuerdo a él, el de don Enrique Bolaños fue el mejor gobierno'', refirió. Asimismo, Zamora exigió a Eduardo Enriquez a que revele quienes son los ladrones, ''porque afirma que son ladrones y cuando se es periodista uno se debe a la verdad y no a atacar. Yo me visto no de gente decente si no de indecente para contestarle, asumo y tomo todo el guante, no me importa pagar el costo político de esto, pero no se vale que él, siendo editor de La Prensa, la cual busca estar ''Al servicio de la verdad y justicia'' y cuando su editor escribe esas patrañas, no está siendo objetivo ni se busca la verdad'', determinó. Zamora pidió a Enriquez cuidar su lengua y lo comparó con Donald Trump al decir que es ''mucha lengua y poco seso''. El presidente de la Cámara de Energía aceptó que la crítica es parte de la democracia, pero precisó que ''Si nos atacan, vamos a responder''. Zamora exigió también que al igual que el defiende al sector privado, Enriquez debería defender lo que escribe. ''Me gustaría que él defendiera lo que escribe, y si el señor Enriquez tuviera el 1% de dignidad, debería renunciar a La Prensa, porque esas afirmaciones de que hay ladrones, que lo pruebe. En este país dejamos que gente que no busca la verdad ataque e injurie y manipule la información'', demandó. ''El mensaje de Enriquez me llegó, me golpeó y llenó de tristeza, pero esto que afirma, no se vale'', reiteró Cesar Zamora.