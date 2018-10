28, Abril, 2016 28, Abril, 2016 7:38 a.m. 7:38 a.m.

FNT EVADE DIFERENCIAS CON CST NACIONAL

Evasivo a contestar sobre las diferencias que tiene el FNT con la CST Nacional de Roberto González, se mostró el secretario general del Frente Nacional de los Trabajadores, el doctor y diputado Gustavo Porras. La CST ha denunciado un supuesto acoso y despido a los sindicatos que no se adhieran al FNT o a la Unión Nacional de Empleados. Pero el doctor Porras no quiso referirse al respecto. Porras estuvo en la celebración del 26 aniversario del FNT en ENACAL, donde algunos trabajadores denunciaron su despido supuestamente por no afiliarse al sindicato de la Unión Nacional de Empleados. https://www.youtube.com/watch?v=EeaP5hXCE6s 100% Noticias