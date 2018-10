05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 3:18 a.m. 3:18 a.m.

JAIME ARELLANO SE DISCULPA POR FOTOS DE FOSAS COMUNES

El comentarista político Jaime Arellano se disculpo este jueves por presentar en su programa, sin verificar, fotografías de fosas comunes en Ayapal y donde se acuso al ejercito de Nicaragua de haberlos asesinado y enterrado. Las fotos correspondían a hechos ocurridos hace 3 años y no al mes de abril de este año. Las fotos de fosas que se presento eran producto de una matanza que hizo una secta religiosa en Ayapal a finales del 2013. Arellano dijo en su programa que “nunca comentamos ni publicamos al respecto si no tenemos la oportunidad de verificarlos, yo no tengo un equipo como tendrán otros periódicos, otros medios de comunicación o programas para designar la verificación, por eso es que mientras no logre verificar si es verdad o es mentira no comento al respecto. El día de ayer y hace una semana cuando el diputado Luis Callejas me entrego esas fotos yo confié en que la seriedad y la responsabilidad con que el diputado Callejas y el PLI que también respaldo estas fotos habían sido verificadas por ellos. Cometí el error de creer que el diputado Callejas había verificado el origen de estas fotos y la legitimidad de estas fotos durante los señalamientos que el estaba haciendo. Error grave que cometí y por haber confiado en eso pues definitivamente en este programa se enseñaron esas fotos, por lo cual creo que es mi responsabilidad primero asumir responsabilidad de que se enseñaron en mi programa y en segundo lugar pedirle disculpas a todos los televidentes por haber dejado que en este programa se hicieran señalamientos falsos y que debí haber verificado el origen de estas fotos y no necesariamente confiar en la palabra de una persona en este caso el diputado Luis Callejas” aclaró Arellano. Según el comentarista fue “sorprendido” y prometió que “eso no volverá a suceder o por lo menos haré todo el esfuerzo posible para que eso no vuelva a suceder en este programa” aseguró. Desde la tarde de este miércoles 100% Noticias ha buscado y llamado al diputado Luis Callejas para que explique el origen de las fotos, pero hasta la mañana de este jueves no había respondido. Arellano pidió públicamente a Callejas que explique el origen de las fotos, ya que la falsedad le dio un “golpe bajo” a lo que considero “justas demandas para que se investigue y se le de respuesta” a casos como el asesinato del campesino y activista del PLI Andrés Cerrato, la tentativa de asesinato contra el activista del MDN Carlos Bonilla y su esposa y el mochilazo en el Norte donde murieron varias personas y aun no se esclarece. https://www.youtube.com/watch?v=n-H0cHTSQ4Q 100% NOTICIAS. LPU