05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 3:31 a.m. 3:31 a.m.

COLOMBIA ACELERARIA PROCESO, SI NO PRESENTA CONTRAMEMORIA

Si Colombia no presenta su contra memoria que oriento la Corte internacional de justicia, “aceleraría el proceso”, dijo a 100% NOTICIAS, vía telefónica el ex canciller Norman Caldera. La Corte internacional de justicia de la HAYA, informo a través de un comunicado que Colombia y Nicaragua tienen hasta el 28 de septiembre para presentar sus argumentos por escrito en el caso que enfrentan ambos paises por el litigio limítrofe en el mar Caribe. “ Ahora lo que queda es que la corte determine cuales son los limites tomando en cuenta que Colombia tiene derecho a sus 200 millas, si hay una distancia de 350 entre uno y el otro…Pero si hay una diferencia, los 100 adicionales serían de Nicaragua” dijo el ex canciller Caldera quien aseguro que “si fuera menos de 400 se tendría que partir por el medio” refiriéndose a las millas marítimas que reclama Nicaragua por tener una “plataforma continental real y Colombia no la tiene”, dijo Caldera. 100% NOTICIAS. LPU https://www.youtube.com/watch?v=com9wwSOTLM