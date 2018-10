05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 4:22 a.m. 4:22 a.m.

PLI DEBE PEDIR DISCULPAS A EJERCITO Y POLICIA, DICE DIPUTADO NAVARRO

El partido liberal independiente PLI, debe pedir disculpas al Ejercito de Nicaragua y la Policía Nacional, demandó este jueves el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien tildó de “irresponsables” a miembros del PLI encabezados por el diputado Luis Callejas por acusar a las instituciones mencionadas de ser responsables de asesinatos y enterrar en fosas comunes a campesinos de Ayapal, cuando en realidad las fotos correspondían a una matanza que hizo una secta religiosa hace 3 años en esa zona del pais. “Debo resaltar la maldad y odio que existe entre los diputados del PLI que no se detienen a nada por difamar al Ejército y Policía…Estos señores son irresponsables, habría que revisar si no han cometido algun delito que puedan alegar las instituciones…porque ya no se puede permitir calumnias, injurias”, dijo el diputado Navarro. Para Navarro la plana mayor del PLI debería de ir personalmente a la jefatura del ejército y policía nacional a dar dichas disculpas. “Tienen que ir a ejército y policía a presentar disculpas y principalmente Eduardo Montealegre que asumió como propias las declaraciones de estos diputados”, argumentó Navarro, quien cuestionó a Callejas por informar “mentiras” en un momento en que aspira ser el candidato presidencial del PLI. “Primero estaban con un viejito, ahora con un mentiroso. Qué esperanzas tendría el pueblo con estos candidatos”, se preguntó el diputado Navarro. Sobre el asesinato del activista Andrés Cerrato, el diputado Navarro señaló que en ese caso el PLI también supuestamente mintió, ya que el señor Cerrato no era miembro del PLI, si no que era parte de las estructuras del PLC. Navarro considera que el asesinato de Cerrato debe ser investigado. “La otra mentira en cuanto a cómo fue asesinado, el ejército dio un comunicado y ante las evidencias presentadas, pues demuestran que son unos mentirosos, el pueblo de Nicaragua no va a creer ninguna afirmación del PLI sobre estos temas. Ellos están jugando a la guerra porque ninguno de ellos estuvo en guerra de los 80. Están creando un ambiente para dañar la economía, dañar institucionalidad”, dijo el diputado Navarro líder del Movimiento liberal constitucionalista. 100% NOTICIAS. LPU https://www.youtube.com/watch?v=G-8SHeFmXeQ