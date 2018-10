05, Mayo, 2016 05, Mayo, 2016 8:50 a.m. 8:50 a.m.

JUICIO EN LA HAYA NO SE DETIENE, AUNQUE COLOMBIA NO PRESENTE CONTRAMEMORIA

El juicio en la corte internacional de justicia de la HAYA no se detiene, aun así Colombia no cumpla con los plazos fijados este miércoles por la Corte internacional de justicia, coincidieron expertos en derecho internacional. La Corte ordenó a Nicaragua presentar este 28 de septiembre sus argumentos por escrito y un año después Colombia tendría que responder. “Lo fundamental aquí es que el juicio continua con o sin Colombia. La CIJ no se detiene ante posiciones de países tratando de evadir la jurisdicción... Aquí lo que Colombia hace es ocasionándose un perjuicio a su propia posición. La que va a presentar pruebas, la que va a reducir sus espacios es la propia Nicaragua”, dijo Herdocia. Por su parte el jurista Manuel Madriz aseguró que el juicio sigue, “no hay forma de detenerse” pues la corte se declaró competente, recordó. Herdocia señaló que se podría tener una sentencia más temprana alrededor de la solicitud de Nicaragua de ampliar plataforma continental. “No es una tarea fácil pero Nicaragua ha presentado los más de 100 puntos donde se ubica la plataforma continental extendida. Le corresponderá ya al tribunal, sobre la base de pruebas presentadas adelantar la resolución correspondiente”, dijo el doctor Mauricio Herdocia. 100% NOTICIAS. LPU https://www.youtube.com/watch?v=IwyQDWog8vw https://www.youtube.com/watch?v=lMVNu1KAtnM