09, Mayo, 2016 09, Mayo, 2016 2:12 a.m. 2:12 a.m.

HOY VENCE EL PLAZO PARA REGISTRAR A OBSERVADORES DE ELECCIONES PRESIDENCIALES

Hoy a las 6:00 de la tarde, vence el plazo para que los 17 partidos políticos registrados ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) puedan presentar sus observaciones de la presente convocatoria a las elecciones de noviembre próximo. El presidente nacional del Partido Conservador (PC), Alfredo César, que forma parte de la Coalición Nacional por la Democracia, señaló que expondrán tres observaciones importantes de cara al proceso electoral. “La observación nacional e internacional es muy importante para nosotros, y aunque el CSE no está obligado en revelar si enviaron invitación a las diferentes organizaciones para que vengan a ver el proceso electoral, este tema se tiene que aclarar, por lo que solicitaremos información en este tema”, señaló César. Asimismo, manifestó que solicitarán al CSE establecer una fecha límite de la acreditación y comienzo de las funciones de los fiscales en las juntas receptoras de votos. “Ahí (en el Calendario Electoral) aparece que existe una fecha límite para la acreditación y comienzo de las funciones de los fiscales, sin embargo no aparece cuándo, por lo tanto vamos a pedir que se incluya la fecha exacta para saber el tiempo que tenemos”, expresó César. Finalmente, el presidente nacional del PC, dijo que pedirán información sobre el proceso de cedulación y depuración del padrón electoral. El PLC Por su parte, María Haydee Osuna, Presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dijo que "un equipo especializado del partido" esta trabajando en las onservaciones hacia el CSE. "Desde el primer momento estamos trabajando en las observaciones, no quiero adelantarme a decirlas, mañana (hoy) las daremos a conocer", aseguró Osuna. El presidente del Consejo Supremo Electora, magistrado Roberto Rivas, señaló el pasado 6 de mayo que se acordóen el Calendario Electoral, que el próximo 25 y 26 de junio, se realizará la verificación ciudadana, que es un proceso masivo que ayuda a actualizar el Padrón Electoral. "Invito al pueblo de Nicaragua a reportar las defunciones a fin de de depurar el Padrón Electoral", insistió Rivas, al momento de convocar a las elecciones que deberán realizarse en noviembre próximo. Fuente:END