OBSERVACION ELECTORAL DEBE SER ROBUSTA, CREIBLE Y OPORTUNA DICE FRANCISCO AGUIRRE SACASA

El ex canciller y ex embajador de Nicaragua en Washington Francisco Aguirre Sacasa se sumó a la demanda de los nicaragüenses expresada en las encuestas de la importancia que haya observación electoral. El doctor Aguirre considera que dicha observación debe ser “robusta, creíble y oportuna”. “Con los turistas electorales, apunta a que no cambiará el guión del Carmen en esta elección”, criticó Aguirre Sacasa la invitación de forma individual, que hizo el consejo supremo electoral, a expertos en temas electorales de América Latina. El doctor Aguirre Sacasa compareció en el programa Jaime Arellano en La Nación e insistió en que se debe invitar a observar a organismos nacionales como IPADE y Ética y Transparencia, así como la observación internacional de Unión europea, Centro Carter y OEA. MAS DETALLES AQUI: EMBAJADORA DE EEUU ABOGA POR OBSERVACION ELECTORAL INTERNACIONAL “Creo que lo que busca el gobierno es ir postergando fecha y a medida que se acerca ciclo electoral invitar a algunos de ellos y que ellos digan no pueden” aseguró Aguirre en referencia a que la invitación a observar se debe hacer con tiempo. Consideró que “con ese Consejo supremo electoral, que asigna votos y no los cuenta, me parece que sería difícil justificar participación de partidos serios en estas elecciones”. CSE CONVOCA A ELECCIONES GENERALES 2016 Sobre la participación del PLI en estos comicios manifestó que lleva sobre sus hombros una gran responsabilidad pues como segunda fuerza cuenta con su tendido electoral y la mitad de los consejos electorales departamentales, municipales y miembros en juntas receptoras de votos. “Tendrá una gran responsabilidad sobre sus hombros el PLI para defender el voto de los todos los demócratas”, dijo. En el programa también se analizó el proceso electoral en los Estados Unidos donde el precandidato republicano Donald Trump está por ser oficializado como candidato presidencial de su partido. Para el ex embajador en Washington Trump no le ganaría a Hillary Clinton. El doctor Aguirre Sacasa presento el mapa electoral que según el no es muy favorable para los republicanos tomando en cuenta las encuestas donde Trump sale mal parado. “Todavía sumado todos los votos solo ha logrado 40% de votos, que han votado en primarias de republicanos. Otra encuesta dice el 70% de norteamericanos tienen una opinión desfavorable hacia Trump a 180 días de las elecciones. No tiene tiempo para corregir esa percepción” según el analista político. TE INTERESA: PROYECCIONES UBICAN ACLINTON Y TRUMP COMO GANADORES “Para ganar las elecciones Hillary Clinton… sólo necesita ganar los 19 Estados que en las ultimas 6 elecciones ha ganado el partido demócrata. Si gana la Florida y ahorita supera en encuestas a Trump, ella sale electa presidenta”, consideró Aguirre Sacasa 100% Noticias https://www.youtube.com/watch?v=8-iM08yFeyk