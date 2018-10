13, Mayo, 2016 13, Mayo, 2016 4:23 a.m. 4:23 a.m.

ORTEGA LIDERA LA MAS RECIENTE ENCUESTA DE M&R

Ortega, Murillo y Cristiana Chamorro ocupan los tres primeros puestos más populares Datos de encuesta realizada por M&R recopilò que Daniel Ortega tiene el 77.6% de agrado, 12.7% de desagrado y el 9.8% dijo no conocerlo. En segundo lugar de popularidad se posiciona la primera dama Rosario Murillo quien obtuvo el 71.9% de agrado, 15% de desagrado y 13.3% sostuvo no conocerla. Por otro lado la Directora de la Fundaciòn Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro, se ubica en tercer lugar pero no està dispuesta a tomar la candidatura. Chamorro tiene a su favor el 24.3% de agrado, el 9.9% de desagrado y el 65.9% no la conoce. Los candidatos Erick Cabezas, Maximino Rodríguez y Wendy Puerto ocupan los puestos de las personas más desconocidas. La cuarta lugar lo ocupa la exprimera dama, María Fernanda Flores. Para un 10% es bien vista para la candidatura presidencial. https://www.youtube.com/watch?v=Y_iNIajmhKc