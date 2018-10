ROSALES NO QUIERE SER CANDIDATO A VICEPRESIDENTE

Miguel Rosales declaró quela candidatura de vicepresidente por el PLC. Su decisión fue anuncia tras sostener un encuentro con el cardenal Leopoldo Brenes. Lee también: PLC NO RESPALDÓ CANDIDATURA DE MIGUEL ANSELMO ROSALES La fórmula libreal, pese a contar con la aceptación de 8 de las 11 organizaciones aliadas. Fuentes del PLC afirmarón que la candidatura presidencial ha sido ofrecida al ex diputado Maximino Rodriguez Lee también: MAXIMINO RODRÍGUEZ CONDICIONA CANDIDATURA POR EL PLC María Haydee Osuna, Presidente del PLC declaró que "Somos demócratas y la democracia la ejecutamos. Por su parte Rosales defendió que su aspiración es a la presidencia, a la vez que reconoció si al presentarse una persona con mejores ideales no se interpondría"yo declino". "No se puede transformar en una ambición desmedida", concluyó.