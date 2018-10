SOBALVARRO: “ESTO NO SE TRATA DE CEDER”, SOBRE CANDIDATURA DE BERTA VALLE

9:41 a.m.

Luego que la presentadora de televisión Berta Valle aceptara la candidatura a Primera Diputada por el departamento de Managua a petición de la Coalición Nacional por la Democracia, Marcia Sobalvarro supuestamente correría por la primera diputación en Managua, dijo que ella mantiene su candidatura y que no cederá su puesto. “No he cedido nada,en Managua;porque esto no se trata de ceder. Sigo siendo la primera diputada del PLI y el lunes”, manifestó Sobalvarro. Puedes leer también: BERTA VALLE ACEPTA LA CANDIDATURA A DIPUTADA En horas del mediodía de este viernes, Berta Valle anuncio a través de un video que aceptaría la propuesta hecha por la Coalición Nacional por la Democracia que encabeza el PLI, explicando los motivos personales y políticos.