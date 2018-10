CSJ CONVOCARÁ A EDUARDO MONTEALEGRE LA PRÓXIMA SEMANA

7:06 a.m.

La Sala constitucional de la CSJ convocará el próximo miércoles a Eduardo Montealegre y a los otros presidentes de las facciones del PLI, para ultimar detalles y posteriormente emitir un fallo en los próximos días sobre la litis del PLI. El presidente de la sala constitucional Francisco Rosales añadió que para ellos lo más conveniente es que los presidentes de las facciones lleguen a un consenso y no presionarlos a imponer un criterio. Eduardo Montealegre declaró que si le convocan de forma individual asistirá “Y no estoy no estoy dispuesto a dialogar con los presidentes de las otras facciones porque son títeres de Arnoldo Alemán” puntualizó. La litis del PLI inició desde el 2011 cuando el CSE nombró en primer instancia como presidente legal del PLI a Indalecio Rodríguez y luego a Eduardo Montealegre.