25, Mayo, 2016 25, Mayo, 2016 11:24 a.m. 11:24 a.m.

MIGUEL ROSALES INSTA A SU PARTIDO A NO USAR EL DEDO PARA ESCOGER A CANDIDATO PRESIDENCIAL

El Pre candidato a la presidencia, Miguel Anselmo Rosales de la Unidad liberal republicana y sindical, fue invitado al programa Jaime Arellano en la Nación para comentar sobre su posición y perspectivas como pre candidato. Rosales aún no ratificado por el PLC pese a tener el apoyo de 8 de las 13 organizaciones que van en alianza. Rosales dijo estar en proceso de crecimiento político, instó a que el PLC escoja al candidato en la gran convención liberal y no de forma dedocrática, en clara referencia a la oferta que hizo el PLC al ex diputado Maximino Rodríguez. “Sería un error la imposición de un candidato” manifestó, quien además considera ser un joven político que ha demostrado ser leal y que tiene trayectoria para dejar por “sentado en la historia que jamás será un tránsfuga”. El invitado presumió de aparecer en las encuestas de CID GALLUP “marcando sin haber invertido un solo peso” eso explica que la gente quiere nuevos rostros, nuevas propuestas, declaró.