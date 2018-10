08, Junio, 2016 08, Junio, 2016 10:52 a.m. 10:52 a.m.

FALLO DE LA CORTE "ES UN GOLPE DE ESTADO A LA OPOSICIÓN" DICE MONTEALEGRE

None

De Absurdo, golpe de estado, sentencia sacada de la manga, calificó Eduardo Montealegre el falló dictado por la Corte Suprema de Justicia que acredita a Pedro Reyes como Representante legal del Partido Liberal Independiente (PLI). "No vamos a dejar que nos arrebaten de un plomazo un movimiento que se ha venido construyendo desde 2005" dijo Montealegre quien aseguró van a mantener las fuerzas y movilización. "Vamos a seguir adelante en esta campaña que no depende de un papel o una sentencia sino que una expresión, de la genuina voluntad de un grupo de nicaragüenses que comparten la voluntad" anunció Montealegre. El político que reclamó la personería jurídica desde 2011, informó que van emprender una reunión de los presidentes departamentales que conforman la coalición para realizar un plantón este viernes para exigir elecciones transparentes. Montealegre también anunció que no hay variación en la programación de actividades de campaña electoral de los candidatos Luis Callejas y Violeta Granera.