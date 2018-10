CSJ DEJA FIRME SENTENCIA QUE QUITO PLI A GRUPO DE MONTEALEGRE

6:51 a.m.

La Sala Constitucional de la CSJ, dejó firme su sentencia de la semana pasada donde le quitan la representación legal del PLI al grupo de Eduardo Montealegre. Los magistrados rechazaron la solicitud de aclaración que interpuso Indalecio Rodríguez, ex representante legal del PLI. El instrumento fue interpuesto por Rodríguez para buscar revertir el fallo dictado a favor de Pedro Reyes a quien concedieron las llaves del Partido Liberal Independiente. Francisco Rosales, magistrado judicial sandinista señaló que hay abundante jurisprudencia de la CSJ sobre los actos. “No se trata de ningún conflicto de carácter electoral, sino de una litis” dijo, alegando que la resolución es algo administrativo. La empresa privada y la Iglesia emitieron comentarios sobre la resolución del PLI. El COSEP cuestionó de grave y que afectaría el clima del negocio y la Conferencia Episcopal advirtió de lo "nocivo" para el país la instauración de un partido unico. Sobre el pronunciamiento de los obispos el magistrado Rosales argumentó que en Nicaragua existe y se respeta la pluralidad. Según él existen 17 partidos políticos que van a la contienda electoral. Rosales dijo que el problema del PLI es que no se unen y que ellos mismos como magistrados antes de tomar esta resolución los instaron a realizar una convención para que resolvieran sus diferencias internas. Rosales dijo que el Fallo judicial no afectaría la legitimidad de las elecciones próximas de noviembre. “Hay 17 partidos ¿Qué es lo que le resta credibilidad?” cuestionó.