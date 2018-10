24, Junio, 2016 24, Junio, 2016 10:56 a.m. 10:56 a.m.

DESPLANTE DE DIPUTADOS DEL PLI A REYES

El Presidente del Partido Liberal Independiente (PLI), Pedro Reyes se quedó esperando a los diputados de la bancada, para que aclaren si son del partido o se declaran independientes. Al no hacerse presentes en la reunión, Reyes solicitará una certificación ante la primera secretaría del parlamento donde se haga constatar cuáles son los diputados que están todavía en la bancada del PLI. “Tuve el honor de recibirlos aquí, junto al comité ejecutivo nacional, entonces lo que vamos a hacer es una citación individual, por esto no nos vamos a detener, no vamos a llorar”, dijo Reyes al ser dejado plantado por los diputados del PLI.